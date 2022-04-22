Лавров: Россия не потерпит никаких ультиматумов, в том числе от Украины

Россия не приемлет языка ультиматумов и не потерпит его от Украины. Об этом в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.