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1 час назад

Лавров: Россия не потерпит никаких ультиматумов, в том числе от Украины

ТАССиещё 10

Россия не приемлет языка ультиматумов и не потерпит его от Украины. Об этом в пятницу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Лавров: Россия не потерпит никаких ультиматумов, в том числе от Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы никаких ультиматумов не терпим" , - сказал Лавров, отвечая на вопрос о реакции российской стороны на заявления президента Украины Владимира Зеленского о зависимости продолжения переговоров с Москвой и положения украинских военных на "Азовстали".

Политика,Мухтар Тлеуберди,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,
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