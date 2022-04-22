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1 час назад

Путин назвал причину сопротивления ВСУ на «Азовстали»

Lenta.ruиещё 9

Киев запретил сдаваться в плен украинским военным, которые находятся на территории мариупольского завода «Азовсталь». Такую причину сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назвал причину сопротивления ВСУ на «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин и Мишель также обсудили обеспечение гуманитарных коридоров для вывода мирного населения из украинских городов и возможность прямых контактов российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика,Владимир Зеленский,Шарль Мишель,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Европейский совет,
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