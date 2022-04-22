Путин назвал причину сопротивления ВСУ на «Азовстали»

«Сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью», — говорится в сообщении.