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1 час назад

Путин назвал условия прямого контакта с Зеленским

Lenta.ru

Возможность прямого контакта президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским зависит, в частности, о результатов переговоров.

Путин назвал условия прямого контакта с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое условие сам глава государства назвал во время беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом 22 апреля сообщается на сайте Кремля.

В рамках телефонного разговора представители двух стран подробно обсудили развитие ситуации на Украине. Шарль Мишель, в свою очередь, проинформировал Владимира Путина о контактах с украинским руководством в ходе своей недавней поездки в Киев.

Политика,Владимир Зеленский,Шарль Мишель,Владимир Путин,Европейский совет,
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