Путин назвал условия прямого контакта с Зеленским

Возможность прямого контакта президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским зависит, в частности, о результатов переговоров.
Такое условие сам глава государства назвал во время беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом 22 апреля сообщается на сайте Кремля.
В рамках телефонного разговора представители двух стран подробно обсудили развитие ситуации на Украине. Шарль Мишель, в свою очередь, проинформировал Владимира Путина о контактах с украинским руководством в ходе своей недавней поездки в Киев.