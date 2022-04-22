Путин назвал условия прямого контакта с Зеленским

Возможность прямого контакта президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским зависит, в частности, о результатов переговоров.

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Такое условие сам глава государства назвал во время беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом 22 апреля сообщается на сайте Кремля.