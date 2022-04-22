Путин назвал условие встречи с Зеленским

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"Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения", - говорится в сообщении.

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"Подробно обсуждено развитие ситуации на Украине. Шарль Мишель информировал о контактах с украинским руководством в ходе своей недавней поездки в Киев. Владимир Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса", - говорится в сообщении.

Мишель в среду посещал Киев, где, в частности, встречался с Зеленским.

Путин заявил Мишелю, что руководство большинства стран ЕС потворствует русофобии.

"[Отмечено, что] руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах", - говорится, в частности, в релизе Кремля.

Путин рассказал главе Евросовета о мерах по защите гражданского населения на Украине. "Президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

Путин в беседе с Мишелем заявил, что Киев на переговорах проявляет непоследовательность и не готов искать взаимоприемлемые решения.

Путин отметил, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти, чтобы заставить их прекратить обстрелы в Донбассе.

Президент России рассказал главе Евросовета о шагах по запуску процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров о мирном договоре.