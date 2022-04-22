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1 час назад

Путин заявил Мишелю, что возможность встречи с Зеленским зависит от исхода переговоров

ТАСС

Возможность контактов президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров, на которых Киев пока не проявляет последовательность. Об этом российский лидер заявил в пятницу в разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин назвал условие встречи с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России вновь подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения", - говорится в сообщении.

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"Подробно обсуждено развитие ситуации на Украине. Шарль Мишель информировал о контактах с украинским руководством в ходе своей недавней поездки в Киев. Владимир Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса", - говорится в сообщении.

Глава Евросовета рассказал о просьбе к Путину

Мишель в среду посещал Киев, где, в частности, встречался с Зеленским.

Путин заявил Мишелю, что руководство большинства стран ЕС потворствует русофобии.

"[Отмечено, что] руководство большинства стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах", - говорится, в частности, в релизе Кремля.

Путин рассказал главе Евросовета о мерах по защите гражданского населения на Украине. "Президент России рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

Путин в беседе с Мишелем заявил, что Киев на переговорах проявляет непоследовательность и не готов искать взаимоприемлемые решения.

Путин отметил, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти, чтобы заставить их прекратить обстрелы в Донбассе.

Президент России рассказал главе Евросовета о шагах по запуску процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров о мирном договоре.

"Президент Российской Федерации [Владимир Путин] сообщил [главе Евросовета Шарлю Мишелю] о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами", - говорится в сообщении.

Политика,Владимир Зеленский,Шарль Мишель,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Европейский совет,ЕС,
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