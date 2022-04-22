Захарова предупредила о неуправляемом хаосе из-за раздачи Киевом оружия

Киевский режим раздал гражданскому населению 300 тыс. единиц стрелкового оружия, это может привести к неуправляемому хаосу, написала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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"Если у населения в кризисе появляется огнестрел, это известно, чем заканчивается. Неуправляемым хаосом. В данном случае - националистическим неуправляемым хаосом", - отметила она.

По ее словам, мало внимания уделяется теме влияния действий Киева на обстановку на Украине и на режим права и законности в этой стране.

"По данным СМИ, на сегодняшний момент на Украине гражданскому населению абсолютно бесконтрольно выданы 25 тыс. единиц стрелкового оружия. А по моим данным, тогда по указанию Банковской раздали 300 тыс.", - отметила Захарова.

Власти Украины в феврале начали раздавать оружие всем желающим. Президент страны Владимир Зеленский 4 марта подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления" России.

15 марта министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что населению уже выдали "десятки тысяч автоматов". При этом украинские СМИ пишут, что в городах страны действуют банды вооруженных грабителей, которые пытаются проникнуть в квартиры под видом военнослужащих территориальной обороны или полицейских.