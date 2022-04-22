В Совфеде заявили о возможной эвакуации россиян из стран Запада из-за русофобии

Член Совета Федерации Константин Косачев не исключает, что россиянам может потребоваться эвакуация из стран Запада в условиях возрастающей русофобии. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что русские в разных странах мира сталкиваются с отвратительными проявлениями русофобии, что является недопустимым. Он отметил, что любые инициативы, направленные на помощь россиянам, столкнувшимся с русофобией, достойны высокой оценки.