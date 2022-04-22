В России задумались об эвакуации россиян из стран Запада

Все возрастающая в западных странах русофобия может привести к тому, что потребуется эвакуация россиян, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Я не исключаю, что в каких-то случаях может потребоваться и эвакуация наших сограждан, когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным", - сказал он в ходе видеомоста "Единой России", посвященного проблеме русофобии. Его слова приводит РИА Новости.
Политик допускает, что кому-то эта мысль может показаться слишком радикальной. Но ситуация развивается стремительно, отметил он и часто выходит "за красные линии с точки зрения нравственности, морали".
"Мы должны быть готовы к любым вариантам", - уверен Константин Косачев.