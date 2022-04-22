В России задумались об эвакуации россиян из стран Запада

"Я не исключаю, что в каких-то случаях может потребоваться и эвакуация наших сограждан, когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным", - сказал он в ходе видеомоста "Единой России", посвященного проблеме русофобии. Его слова приводит РИА Новости.