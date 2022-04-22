Путин обсудил с Совбезом России сотрудничество на постсоветском пространстве

Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве.
"Мы сегодня рассмотрим вопросы сотрудничества с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве", - сказал глава государства на оперативном совещании с постоянными членами СБ.
Путин отметил, что по линии правительства этими вопросами занимается вице-премьер Алексей Оверчук.
"Он в деталях знает, как складывается работа, прежде всего, на экономическом треке. Я хочу пригласить его, для того чтобы он сделал сообщение, а после этого пообсуждаем заявленную сегодня тему", - сказал президент.
В совещании также приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампредседателя СБ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента России Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.