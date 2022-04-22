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9 минут назад

Песков оценил заявление Японии по Курилам

Алиса Селезнёва

Курильские острова являются неотъемлемой частью территории России. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков прокомментировал решение Японии по Курилам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Япония в своей «Синей книге по дипломатии» впервые с 2003 года официально обозначила южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией. Кроме того, впервые с 2011 года в книге появилось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией». «Синяя книга» была представлена правительству Японии министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал сегодня позицию Японии по Курильским островам.

«Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации», - заявил Дмитрий Песков.

Он также отметил, что сейчас Япония является «недружественной страной» и весьма трудно говорить о продолжении переговоров с ней по мирному договору.

«Очевидно, что сейчас, когда Япония присоединилась к целому ряду враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно», - заметил официальный представитель Кремля.

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос Курильских островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

«Незаконно оккупированные» Россией: Япония изменила статус Курил

В марте Министерство иностранных дел России в качестве ответной меры на введенные Японией санкции объявило о выходе из диалога с Токио по мирному договору и прекращении безвизовых поездок японских граждан на южные Курильские острова. В Японии назвали это решение «прискорбным и абсолютно неприемлемым».

Политика,Видео,Дмитрий Песков,МИД России,
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