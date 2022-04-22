Песков прокомментировал решение Японии по Курилам

Четыре острова южной части Курильской гряды являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя факт обозначения Министерством иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе по дипломатии южную часть Курильских островов как "незаконно оккупированную".
"Все четыре острова являются неотъемлемой территорией Российской Федерации", - сказал он.
Песков заявил, что весьма трудно говорить о продолжении переговоров по мирному договору с Японией, которая стала недружественной страной.
"Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому ряду враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно", - сказал он в пятницу журналистам.