Песков оценил обращение Кивы с просьбой о политическом убежище в России

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал обращение к Владимиру Путину экс-депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кивы с просьбой о политическом убежище в России.

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"Я не могу сказать, каким образом оно было направлено и куда должно было поступить", - сказал Песков.

Кива в своем обращении заявил, что "готов встать в строй России и продолжить борьбу за интересы братских народов". Он напомнил, что на Украине в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, предусматривающих высшую меру наказания.

По словам Кивы, первая статья о госизмене была им получена после поздравления президента России с днем рождения.

27 февраля политика исключили из партии, а спустя время лишили мандата депутата украинского парламента. В начале марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила, что Киве предъявлено подозрение в государственной измене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием.