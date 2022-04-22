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50 минут назад

Песков оценил обращение Кивы с просьбой о политическом убежище в России

Газета.Ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал обращение к Владимиру Путину экс-депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кивы с просьбой о политическом убежище в России.

Песков оценил обращение Кивы с просьбой о политическом убежище в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я не могу сказать, каким образом оно было направлено и куда должно было поступить", - сказал Песков.

Кива в своем обращении заявил, что "готов встать в строй России и продолжить борьбу за интересы братских народов". Он напомнил, что на Украине в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, предусматривающих высшую меру наказания.

По словам Кивы, первая статья о госизмене была им получена после поздравления президента России с днем рождения.

27 февраля политика исключили из партии, а спустя время лишили мандата депутата украинского парламента. В начале марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объявила, что Киве предъявлено подозрение в государственной измене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием.

Сам бывший депутат на это ответил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении еще 29 января и поэтому на следующий день вылетел в Испанию, а затем в Москву.

Политика,Ирина Венедиктова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховная Рада,
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