Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

Президент традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. В эту ночь пасхальное богослужение состоится в 496 храмах и 15 монастырях столицы. Службы проводятся с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора . Ожидается, что в церковном обряде примут участие 250 тысяч прихожан.

23 апреля, в канун Пасхи, фонд апостола Андрея Первозванного доставил из Иерусалима в столицу благодатный огонь. Горожане смогли получить его в 15 московских храмах. Огонь раздавали в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, Знаменском храме Патриаршего подворья храмов в Зарядье, храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, храме Живоначальной Троицы в Орехово-Борисове, храме Всех святых во Всехсвятском на Соколе и других храмах.