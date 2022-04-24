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57 минут назад

Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

Москва24иещё 1

Владимир Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в ночь на воскресенье. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавляет главное пасхальное богослужение Русской православной церкви, которое традиционно проходит в храме Христа Спасителя.

Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. В эту ночь пасхальное богослужение состоится в 496 храмах и 15 монастырях столицы. Службы проводятся с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Ожидается, что в церковном обряде примут участие 250 тысяч прихожан.

23 апреля, в канун Пасхи, фонд апостола Андрея Первозванного доставил из Иерусалима в столицу благодатный огонь. Горожане смогли получить его в 15 московских храмах. Огонь раздавали в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, Знаменском храме Патриаршего подворья храмов в Зарядье, храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, храме Живоначальной Троицы в Орехово-Борисове, храме Всех святых во Всехсвятском на Соколе и других храмах.

Политика,Патриарх Кирилл,Иисус Христос,Владимир Путин,РПЦ,Роспотребнадзор,
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