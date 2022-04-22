В Госдуме выступили против идеи ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям

«Идею ограничить работу гипермаркетов в выходной день можно назвать ненужной крайностью. Ни в коем случае нельзя закрывать крупные магазины, искусственно стимулируя потребителей пользоваться услугами рынков. Безусловно, и рынки, и ярмарки, и автолавки нужно возрождать и возвращать в торговую среду. Об этом мы говорили неоднократно, в том числе на недавней встрече с главой правительства. Но в гипермаркеты люди идут далеко не только за продуктами питания. Это и бытовая химия, и предметы личной гигиены, и важные домашние мелочи вроде обычных лампочек, прочие непродовольственные товары. Зачем злить людей ограничениями, заставляя их в выходной день бегать по другим магазинам?», - говорится в сообщении.