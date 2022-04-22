В Госдуме выступили против идеи ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил против предложения ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям, чтобы дать стимул для развития фермерских рынков. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Идею ограничить работу гипермаркетов в выходной день можно назвать ненужной крайностью. Ни в коем случае нельзя закрывать крупные магазины, искусственно стимулируя потребителей пользоваться услугами рынков. Безусловно, и рынки, и ярмарки, и автолавки нужно возрождать и возвращать в торговую среду. Об этом мы говорили неоднократно, в том числе на недавней встрече с главой правительства. Но в гипермаркеты люди идут далеко не только за продуктами питания. Это и бытовая химия, и предметы личной гигиены, и важные домашние мелочи вроде обычных лампочек, прочие непродовольственные товары. Зачем злить людей ограничениями, заставляя их в выходной день бегать по другим магазинам?», - говорится в сообщении.
Парламентарий отметил, что нужно открыть рынки и ярмарки, запустить автолавки, а «потребители сами решат, куда идти за продуктами».
«К тому же, работа тех же рынков с качественными и свежими фермерскими продуктами создаст нормальную, здоровую конкуренцию с крупными сетевыми форматами торговли. Снизятся цены в гипермаркетах - кто от этого проиграет? Покупатель? Нет. А ехать на рынок в воскресенье за пачкой масла, солью, крупой или бутылкой молока, потому что ближайший гипермаркет закрыт, не слишком, мягко говоря, удобно. Где же в таком случае забота о людях? Они сделают выбор не под нажимом или ограничениями, а исходя из рыночного принципа», - подытожил Нилов.
Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы Олег Матвейчев («Единая Россия») предложил ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям. Такой шаг, по его мнению, может стать стимулом для развития фермерских рынков.