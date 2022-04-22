В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
1 час назад

В Госдуме выступили против идеи ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям

Агентство «Москва»

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил против предложения ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям, чтобы дать стимул для развития фермерских рынков. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

В Госдуме выступили против идеи ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идею ограничить работу гипермаркетов в выходной день можно назвать ненужной крайностью. Ни в коем случае нельзя закрывать крупные магазины, искусственно стимулируя потребителей пользоваться услугами рынков. Безусловно, и рынки, и ярмарки, и автолавки нужно возрождать и возвращать в торговую среду. Об этом мы говорили неоднократно, в том числе на недавней встрече с главой правительства. Но в гипермаркеты люди идут далеко не только за продуктами питания. Это и бытовая химия, и предметы личной гигиены, и важные домашние мелочи вроде обычных лампочек, прочие непродовольственные товары. Зачем злить людей ограничениями, заставляя их в выходной день бегать по другим магазинам?», - говорится в сообщении.

Парламентарий отметил, что нужно открыть рынки и ярмарки, запустить автолавки, а «потребители сами решат, куда идти за продуктами».

«К тому же, работа тех же рынков с качественными и свежими фермерскими продуктами создаст нормальную, здоровую конкуренцию с крупными сетевыми форматами торговли. Снизятся цены в гипермаркетах - кто от этого проиграет? Покупатель? Нет. А ехать на рынок в воскресенье за пачкой масла, солью, крупой или бутылкой молока, потому что ближайший гипермаркет закрыт, не слишком, мягко говоря, удобно. Где же в таком случае забота о людях? Они сделают выбор не под нажимом или ограничениями, а исходя из рыночного принципа», - подытожил Нилов.

Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы Олег Матвейчев («Единая Россия») предложил ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям. Такой шаг, по его мнению, может стать стимулом для развития фермерских рынков.

Политика,Олег Матвейчев,Ярослав Нилов,ЛДПР,Единая Россия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители