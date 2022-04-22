Власти не принимают у депутата Рашкина живого лося взамен убитого

Власти Саратовской области не принимают лося у обвиняемого в браконьерстве депутата Госдумы Валерия Рашкина. Парламентарию пришлось направить в правительство РФ письмо, чтобы животное все же взяли в качестве компенсации.
"Купил в Иркутской области лосиху, заключил договор, представил в комитет по охоте и рыболовству, сказал суду, что лосиха есть, пусть забирают. И тут началось что-то странное", – сказал он в беседе с "Газетой.Ru".
По его словам, передача животного не состоялась, поскольку "нет методики принятия лосихи в Саратовскую область".
"Хотя методики принятия лосей в других регионах есть. [...] Я сейчас написал письмо в правительство РФ, чтобы поправили комитет охоты и рыболовства Саратовской области и указали им, чтобы забирали лося. Возмещать же надо. И пусть он здесь плодится, размножается, живет и приживается", – резюмировал Рашкин.
По мнению депутата, власти региона всячески препятствуют его попыткам возместить ущерб. Валерий Рашкин отметил, что готов купить путевку на отстрел и "погасить" ее, передает "Уралинформбюро".
"Я направил письмо в комитет по охоте и рыболовству и попросил продать мне две путевки, пять, в конце концов. Я их куплю, но отстреливать не буду, просто погасим в суде. И на это комитет тоже не идет. Ну вы тогда скажите, что делать? Они претензии предъявляют, я варианты нахожу. Так же не бывает. Либо берите, либо заявите, что лось Саратовской области не нужен", – высказался народный избранник.
Валерия Рашкина обвиняют в незаконной охоте на территории Саратовской области в октябре 2021 года. По данным следствия, он застрелил лося, не получив разрешения на отстрел. Сам он утверждал, что перепутал зверя с кабаном.
Тушу разделанного животного в багажнике автомобиля, за рулем которого был Рашкин, обнаружил остановивший его полицейский. От прохождения медосвидетельствования народный избранник отказался. В декабре 2021 года депутата от КПРФ лишили водительских прав на полтора года.
В качестве меры пресечения суд сначала избрал ему запрет определенных действий, а недавно изменил на подписку о невыезде.