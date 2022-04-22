Власти не принимают у депутата Рашкина живого лося взамен убитого

"Я направил письмо в комитет по охоте и рыболовству и попросил продать мне две путевки, пять, в конце концов. Я их куплю, но отстреливать не буду, просто погасим в суде. И на это комитет тоже не идет. Ну вы тогда скажите, что делать? Они претензии предъявляют, я варианты нахожу. Так же не бывает. Либо берите, либо заявите, что лось Саратовской области не нужен", – высказался народный избранник.