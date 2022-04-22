Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил, что в Киеве «испытывают панический страх» перед интеграцией Херсонской области, Мариуполя и других южных городов с Крымом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе», - сказал Мурадов.

Он назвал фейками заявления украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, утверждавшей, что из Запорожской и Херсонской областях, где расположено много зернохранилищ, хотят вывести зерно. По его мнению, на Украине «в военном угаре» провалили посевную, и будут винить в этом Россию.

«В это время юг пока еще Украины формирует свой созидательный путь, ведущий к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», - сказал вице-премьер.

Мурадов заявил о «глубинном стремлении к единению» жителей южных регионов Украины и крымчан.