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40 минут назад

В Крыму назвали «панический страх» украинских властей

Мария Иванова

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил, что в Киеве «испытывают панический страх» перед интеграцией Херсонской области, Мариуполя и других южных городов с Крымом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе», - сказал Мурадов.

Он назвал фейками заявления украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, утверждавшей, что из Запорожской и Херсонской областях, где расположено много зернохранилищ, хотят вывести зерно. По его мнению, на Украине «в военном угаре» провалили посевную, и будут винить в этом Россию.

«В это время юг пока еще Украины формирует свой созидательный путь, ведущий к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», - сказал вице-премьер.

Мурадов заявил о «глубинном стремлении к единению» жителей южных регионов Украины и крымчан.

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21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем военных России и ДНР и ЛНР. Было объявлено, что в Мариуполе 9 мая пройдет шествие «Бессмертного полка».

Политика,Видео,Людмила Денисова,Георгий Мурадов,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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