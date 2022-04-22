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38 минут назад

Сенатор: Большинство жителей юга Украины – за вхождение в состав России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

За вхождение в состав Российской Федерации могут высказаться не менее двух третей жителей юга Украины, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

В Крыму заявили о желании юга Украины войти в состав России
Фото: ТАССТАСС

«Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет, и пройдет действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России», – цитирует Цекова РИА «Новости».

По его словам, жители юга страны всегда «ментально тяготели» к России, а решение о включении регионов в состав Украины было принято после революции правительством СССР.

Также сенатор в пятницу заявлял, что идею о воссоздании Таврической губернии с включением Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать.

В апреле депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.

В России может появиться Крымский федеральный округ

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Политика,Михаил Шеремет,Сергей Цеков,Владимир Путин,НАТО,Госдума,
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