В Крыму заявили о желании юга Украины войти в состав России

За вхождение в состав Российской Федерации могут высказаться не менее двух третей жителей юга Украины, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет, и пройдет действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России», – цитирует Цекова РИА «Новости».
По его словам, жители юга страны всегда «ментально тяготели» к России, а решение о включении регионов в состав Украины было принято после революции правительством СССР.
Также сенатор в пятницу заявлял, что идею о воссоздании Таврической губернии с включением Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать.
В апреле депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.