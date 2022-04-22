В Крыму заявили о желании юга Украины войти в состав России

За вхождение в состав Российской Федерации могут высказаться не менее двух третей жителей юга Украины, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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«Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет, и пройдет действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России», – цитирует Цекова РИА «Новости».

По его словам, жители юга страны всегда «ментально тяготели» к России, а решение о включении регионов в состав Украины было принято после революции правительством СССР.

Также сенатор в пятницу заявлял, что идею о воссоздании Таврической губернии с включением Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать.

В апреле депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.