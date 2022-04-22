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1 час назад

Милонов предложил запретить продажу освященных куличей

Газета.Ru

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил запретить продажу уже освященных пасхальных куличей, чтобы россияне ходили в церковь освящать их самостоятельно. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

Милонов предложил запретить продажу освященных куличей
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»Владимир Федоренко/РИА «Новости»

"Покупая кулич, который как-то кто-то где-то промышленным способом освятил, ты приобретаешь пакет духовных услуг, и необходимость посетить храм перед Пасхой перестает уже быть необходимостью", - сказал депутат.

Он уточнил, что это правило может касаться не всех - в тех отдаленных районах, где нет доступа к храму, необходимо продавать уже освященные продукты - куличи и яйца. Жителям же больших городов покупать освященные куличи "неправильно", убежден Милонов.

Ранее Милонов призвал наказывать госслужащих за "подрыв авторитета и очернение" России. Также депутат предложил сократить рабочий день до семи часов.

Политика,Виталий Милонов,Госдума,
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