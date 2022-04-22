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49 минут назад

Россия пообещала добиться подтверждения нейтрального статуса Украины

Lenta.ru

Россия добьется подтверждения безъядерного и нейтрального статуса Украины. О таких планах Москвы сообщил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

РФ пообещала добиться нейтрального статуса Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат указал, что российская специальная военная операция на Украине направлена на цели демилитаризации и денацификации. «Нам нужно подтверждение безъядерного и нейтрального статуса этого восточноевропейского государства. Мы этого добьемся! Это необходимо нашим славянским народам, живущим в России, на Украине и в Белоруссии», — отметил он.

Политика,Анатолий Антонов,
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