РФ пообещала добиться нейтрального статуса Украины

Дипломат указал, что российская специальная военная операция на Украине направлена на цели демилитаризации и денацификации. «Нам нужно подтверждение безъядерного и нейтрального статуса этого восточноевропейского государства. Мы этого добьемся! Это необходимо нашим славянским народам, живущим в России, на Украине и в Белоруссии», — отметил он.