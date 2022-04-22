Кадырова развеселили слухи о его обязательстве убить Зеленского

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров со смехом прокомментировал заявление главы СНБО Алексея Данилова. Напомним, тот утверждал о взятом Кадыровым обязательстве устранить украинского президента Владимира Зеленского.
Чеченский лидер ночью опубликовал в Telegram голосовое сообщение, назвав в нем ерундой распространяемые слухи.
«Сейчас лежу и читаю такую ерунду. Что типа я взялся убить Зеленского», - заявил Кадыров.
Далее он иронизирует над Зеленским, с насмешкой предположив, что президента Украины отравят «свои же».
«А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН», - объяснил он.
Кадыров закончил аудиосообщение словами, что привык к подобным слухам.
Ранее сообщалось о нескольких попытках покушения на Зеленского с начала спецоперации.