Кадырова развеселили слухи о его обязательстве убить Зеленского

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров со смехом прокомментировал заявление главы СНБО Алексея Данилова. Напомним, тот утверждал о взятом Кадыровым обязательстве устранить украинского президента Владимира Зеленского.

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Чеченский лидер ночью опубликовал в Telegram голосовое сообщение, назвав в нем ерундой распространяемые слухи.

«Сейчас лежу и читаю такую ерунду. Что типа я взялся убить Зеленского», - заявил Кадыров.

Далее он иронизирует над Зеленским, с насмешкой предположив, что президента Украины отравят «свои же».

«А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН», - объяснил он.

Кадыров закончил аудиосообщение словами, что привык к подобным слухам.