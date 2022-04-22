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1 час назад

Кадырова развеселили слухи о его обязательстве убить Зеленского

Русская Планетаиещё 4

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров со смехом прокомментировал заявление главы СНБО Алексея Данилова. Напомним, тот утверждал о взятом Кадыровым обязательстве устранить украинского президента Владимира Зеленского.

Кадырова развеселили слухи о его обязательстве убить Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чеченский лидер ночью опубликовал в Telegram голосовое сообщение, назвав в нем ерундой распространяемые слухи.

«Сейчас лежу и читаю такую ерунду. Что типа я взялся убить Зеленского», - заявил Кадыров.

Далее он иронизирует над Зеленским, с насмешкой предположив, что президента Украины отравят «свои же».

«А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН», - объяснил он.

Кадыров закончил аудиосообщение словами, что привык к подобным слухам.

Ранее сообщалось о нескольких попытках покушения на Зеленского с начала спецоперации.

Политика,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,
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