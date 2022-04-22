Россия призвала в СБ ООН повлиять на Украину

Украина не соглашается на предложения о морских гуманитарных коридорах, мировое сообщество должно повлиять на Киев с целью обеспечения свободы гражданского судоходства. Об этом заявил в четверг заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков, выступая в Совете Безопасности всемирной организации.

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Заседание по "формуле Арриа" было посвящено теме конфликтов и голода. "Верховный представитель ЕС [по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель заявил сегодня [в четверг] в интервью, что российская сторона блокирует украинский экспорт пшеницы в Африку, - сказал Чумаков. - Согласно заявлению Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, 76 иностранных судов из 18 государств заблокированы в портах из-за угрозы обстрела и опасности мин со стороны Украины. Эту опасность признала украинская делегация в Международной морской организации".

"На наши предложения о морских гуманитарных коридорах украинская сторона никогда не соглашалась. Блокирование российских судов в европейских портах также не помогает решению сегодняшних проблем, - отметил дипломат. - Россия принимает все меры, чтобы обеспечить гражданское судоходство в Черном, Азовском и Средиземном морях".