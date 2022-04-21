Вице-спикер Госдумы предложил обменять себя на сына Байдена

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил обменять себя на сына президента США Джо Байдена. Слова депутата передает корреспондент URA.RU.

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По словам Бабакова, он готов поехать в Вашингтон и дать показания по уголовному преследованию, которое завели против него в Нью-Йорке.

«Я им предложил — давайте обменяемся. Я поеду туда давать пояснения, а сын Байдена поедет в Россию объясняться по поводу биологических лабораторий, найденных на территории Украины», — заявил он.

На прошлой неделе Нью-Йоркский суд обвинил Бабакова и его помощников Михаила Плисюка и Александра Воробьева в ведении деятельности в качестве иностранного агента и препятствовании сотрудничеству между Америкой и Европой.