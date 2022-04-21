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17 минут назад

Вице-спикер Госдумы предложил обменять себя на сына Байдена

Lenta.ru

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил обменять себя на сына президента США Джо Байдена. Слова депутата передает корреспондент URA.RU.

Вице-спикер Госдумы предложил обменять себя на сына Байдена
Фото: ТАССТАСС

По словам Бабакова, он готов поехать в Вашингтон и дать показания по уголовному преследованию, которое завели против него в Нью-Йорке.

«Я им предложил — давайте обменяемся. Я поеду туда давать пояснения, а сын Байдена поедет в Россию объясняться по поводу биологических лабораторий, найденных на территории Украины», — заявил он.

На прошлой неделе Нью-Йоркский суд обвинил Бабакова и его помощников Михаила Плисюка и Александра Воробьева в ведении деятельности в качестве иностранного агента и препятствовании сотрудничеству между Америкой и Европой.

Ранее Минобороны России заявляло, что США спонсировали украинские биолаборатории, а также вывезли с территории страны целую «коллекцию» вирусов. Факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы, по словам Минобороны РФ, были выявлены в ходе военной операции на Украине.

Политика,Александр Бабаков,Александр Воробьев,Джозеф Байден,Минобороны России,Госдума,
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