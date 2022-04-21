Захарова назвала мировым лидерам способ помочь в ситуации на «Азовстали»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление украинского вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук о необходимости выхода гражданских лиц с территории "Азовстали" и подчеркнула, что там давно действует гуманитарный коридор.

"Обращаю внимание Верещук и "потревоженных ею мировых лидеров": гуманитарный коридор с территории "Азовстали" давно открыт. Вооруженные силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним - убедить всех находящихся на "Азовстали" им воспользоваться", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Таким образом она прокомментировала слова украинского вице-премьера, которая заявила, что на территории "Азовстали" находятся около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных. Верещук призвала международное сообщество "сфокусировать усилия" на данной ситуации.

Как ранее сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, на территории комбината "Азовсталь" заблокированы остатки украинской группировки в Мариуполе, остальная территория города полностью зачищена. По данным Конашенкова, на "Азовстали" остаются не более 2,5 тыс. украинских силовиков, включая военнослужащих националистического полка "Азов" и иностранных наемников. Российские военные неоднократно предлагали им сложить оружие.

В четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что для мирных жителей, которые могут находиться на территории завода, были подготовлены гуманитарные коридоры и объявлялся режим тишины, однако с завода никто не вышел. Шойгу добавил, что в течение нескольких дней удалось эвакуировать более 100 человек с прилегающих к заводу территорий.

Вооруженные силы РФ и силы Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили город Мариуполь. Об этом доложил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину в четверг.

"Вооруженными силами Российской Федерации и силами Донецкой Народной Республики освобожден Мариуполь", - заявил Шойгу.

По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь".

Министр отметил, что в 2014 году киевский режим объявил Мариуполь практически временной столицей Донецкой области, за восемь лет превратив его в мощный укрепрайон, в убежище радикальных украинских националистов. В город было стянуто большое количество тяжелого вооружения, военной техники, в том числе танки, реактивные системы залпового огня "Смерч", "Ураган", артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы "Точка-У". Шойгу проинформировал президента, что этот комплекс обладает дальностью 120 км, а российский Таганрог расположен в 94 км от Мариуполя, примерно на таком же расстоянии находится административный центр Южного федерального округа Ростов-на-Дону.

По словам министра, в Мариуполе были созданы запасы ракет, боеприпасов, продовольствия для длительного ведения боевых действий. Основные объекты городской инфраструктуры, в том числе морской порт и фарватеры, были заминированы. Были также заблокированы суда, которые находились там, в основном иностранные.

"На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода "Азовсталь" с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована", - сказал он.

Шойгу отметил, что в течение двух последних дней российская сторона 14 до 16 часов объявляет режим тишины, прекращаются все боевые действия и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории завода "Азовсталь".

По его словам, на момент окружения Мариуполя численность группировки ВСУ, иностранных наемников составляла около 8 100 человек.

"В ходе освобождения города более 4 тыс. уничтожены, 1 478 сдались в плен, оставшаяся группировка более 2 тыс. блокирована в промзоне "Азовстали", - заявил министр обороны.

По словам главы военного ведомства, практически все жилые дома были использованы националистами как огневые точки, где на первых этажах была размещена бронетехника и артиллерия, а на верхних - снайперы. На средние этажи и в подвалы собирали жителей, которых использовали в качестве живого щита.

Завершение работы на заводе "Азовсталь"

Шойгу сообщил, что войскам РФ нужно три-четыре дня, чтобы завершить работу по "Азовстали".

"Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь": [они] заблокированы там основательно и по всему периметру. Нам требуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить эту работу по "Азовстали", - сказал глава Минобороны.

Он напомнил, что по поручению президента РФ в последние несколько дней были подготовлены гуманитарные коридоры для мирных жителей, которые могут находится на территории завода, и объявлялся режим тишины.

"Мы подготовили для них порядка 90 автобусов, 25 машин скорой помощи, естественно, памятуя о том, что постоянно все это искажается, мы установили камеры. И шла фактически прямая трансляция в наш центр управления. Из "Азовстали" не вышел никто", - сказал Шойгу.

По его словам, при этом в течение этих нескольких дней удалось эвакуировать свыше ста человек с прилегающих к заводу территорий.

"В настоящее время обстановка в городе [Мариуполе] спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни", - добавил министр.

Меры для защиты населения

ВС РФ и подразделения республик Донбасса в Мариуполе принимали все меры для защиты населения, доложил Шойгу Путину.

"Освобождая Мариуполь, российская армия и подразделения народной милиции ДНР принимали все меры для сохранения жизни мирных граждан. Здесь по вашему поручению, Владимир Владимирович, ежедневно с 21 марта открывались гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан", - сказал он.

Министр также отметил, что, несмотря на противодействие со стороны боевиков и других сил, России удалось эвакуировать из Мариуполя 142 711 мирных граждан.

"Освобождены все заложники, находившиеся в морском торговом порту, включая экипажи морских судов, у которых те, кто захватывал их, уничтожили все системы связи, чтобы они не могли ни с кем связаться. Порт заминирован. Морская акватория перекрыта. Надеюсь, что сейчас у них появится возможность выйти из этого порта", - сказал Шойгу.

Военнослужащим ВСУ и боевикам националистических батальонов также предлагалось сложить оружие, им гарантировались жизнь, безопасность и оказание медицинской помощи, отметил он.

Министр обороны РФ также доложил, что по гуманитарным акциям российская сторона ежедневно была в контакте с вице-премьером правительства Украины Ириной Верещук. К России также обращались дипломатические представительства иностранных государств с просьбой помочь в эвакуации их граждан.

Также о гуманитарных акциях российской стороной оповещались Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, профильные структуры ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации.

"И, естественно, мы в какой-то момент даже требовали их присутствия, дабы, естественно, соблюсти все гуманитарные правила в этой части, насколько это было возможно при постоянном, непрерывном ведении и непрекращении огня как раз из Мариуполя нацбатами и вооруженными силами Украины", - сказал Сергей Шойгу.

Верховный главнокомандующий распорядился не штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе - нужно думать о жизни наших военных. Промзона будет заблокирована. Такие указания Владимир Путин дал на встрече в Кремле с министром обороны.

Сергей Шойгу доложил, что "обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни".

"Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь" и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка 3-4 дней для того, чтобы завершить и эту работу в "Азовстали"", - сообщил он.

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить", - распорядился президент. "Это тот случай, когда мы должны думать, - то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, - о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - приказал он.

Всем, кто еще не сложил оружие, будет предложено это сделать под гарантии жизни и достойного обращения в соответствии с международно-правовыми актами.

"Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь", - заверил Путин.

«Азовцы» готовы выйти с завода «Азовсталь», если им дадут возможность эвакуироваться вместе с оружием в третью страну или при её содействии, заявил замкомандира нацполка «Азов» Святослав Калина Паламар, передаёт издание «Страна». Он подчеркнул, что украинские военные не готовы сдаться в плен, а также хотят забрать тела погибших.

Паламар добавил, что украинские переговорщики Михаил Подоляк и Давид Арахамия согласны приехать в Мариуполь для решения вопроса о выходе гарнизона и мирных жителей, если туда прибудут их российские коллеги Владимир Мединский и Леонид Слуцкий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «Азовсталь» прилично укреплённым районом и отметил, что «зачистка националистов» металлургического завода продолжается.

По мнению бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова, украинских военнослужащих стоит «заблокировать» на территории «Азовстали». Он подчеркнул, что это позволит избежать человеческих жертв, а украинские военные рано или поздно сдадутся из-за дефицита продовольствия и боеприпасов.

По данным Народной милиции ДНР, с «Азовстали» по гумкоридорам 20 апреля было эвакуировано 127 жителей Мариуполя, их отправили в село Безыменное.

Украинские националисты не позволяли мирным жителям Мариуполя покидать подвалы, угрожали им расстрелом и использовали их как живой щит. Об этом рассказали гражданские, которые смогли вырваться из-под контроля боевиков после того, как российские войска открыли гуманитарный коридор из комбината «Азовсталь». Националисты также отбирали у мирных жителей драгоценности, еду и вещи.

«Были угрозы. Они пришли вещи взять, соседи их не пустили. Они сказали: „Проваливай отсюда! А то сейчас с автомата“. Кричали через дверь», — цитирует жительницу Мариуполя Наталью Афонину Пятый канал.

Гражданским приходилось ночью бегать в соседнюю школу, чтобы приготовить еду на костре и добыть еду, сообщила Вера Чеботько. Националисты отбирали у жителей Мариуполя провизию и ценные вещи.

«У дочки золото забрали, цепочку, серебро все. И продукты наши забрали», — сообщила Валентина Вовк.

Жители Мариуполя тайком от националистов слушали русское радио — так они узнали об начале режима тишины у «Азовстали» и открытии гуманитарных коридоров. При этом, по данным Минобороны РФ, боевики отказались сложить оружие и покинуть территорию завода.

«Которые позавчера к нам в подвал приходили были — они неадекватные были. Я у них спросила: „Вам предложили сдаться, вы будете сдаваться?“. Они посмеялись», — рассказывает жительница Мариуполя Лариса.

Минобороны РФ сообщило, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине. Так, по данным военного ведомства, народная милиция ДНР освободила металлургический комбинат имени Ильича. На территории завода укрывались отряды националистов. Оставшиеся боевики забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение. После президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять боевиков, оставшихся на заводе, на российских военных.

Задача по блокаде мариупольской «Азовстали» будет выполнена в ближайшее время, сообщил корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев, находящийся на месте событий.

«Наша съемочная группа побывала на самой окраине города, у стен предприятия "Азовсталь". Там бойцы морской пехоты, Росгвардии и донецкой Народной милиции продолжают брать в блокаду отдельные участки предприятия. Задача по блокаде предприятия выполняется, и она будет выполнена в ближайшее время», - сказал он.

Ранее Дегтярев сказал, что зачистки прилегающих к «Азовстали» кварталов идут, чтобы обеспечить полную круговую блокаду всех засевших там боевиков.

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что завод «Азовсталь» является одним из градообразующих предприятий Мариуполя. По его словам, подземные коммуникации предприятия довольно большие и строились ещё в советские времена. В частности, там есть бомбоубежища, и рассчитывалось, что они будут выдерживать определённые мощности атомных бомб. Захарченко полагает, что российским военным нужно иметь полный контроль над коммуникациями.

Боевики нацбатальона «Азов» вроде бы защищены, для них это каменный мешок, куда их загнали. Здесь главный вопрос, понимают ли до конца военные, как расположены эти коммуникации, есть ли там дополнительные входы и выходы, как их можно покинуть, насколько хорошо они снабжены электроэнергией, водой, возможно, ещё какими-то агрегатам, насколько там много воздуха. Возможно, там есть генераторы, которые способны производить электроэнергию. Если эти жизнеобеспечивающие вещи устранить, то находиться в таком даже очень просторном каменном мешке они просто не смогут долго, несмотря на спецподготовку. Эти факторы надо учитывать для дальнейших шагов, — полагает Захарченко.

Он подчеркнул, что российские войска и силы ДНР контролируют наземную часть «Азовстали». По его мнению, решение о блокировке националистов выглядит логичным, так как, скорее всего, их тяжёлая артиллерия и бронетехника уничтожены, а если осталось, то только стрелковое вооружение. Захарченко отметил, что рано или поздно они будут вынуждены либо пойти на условия сдачи, либо просто погибнут, а для этого необходимо иметь контроль над коммуникациями.

Почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал целесообразной отмену приказа на штурм «Азовстали» в Мариуполе — соответствующее решение принял президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Гончаров заявил NEWS.ru, что подземные коммуникации промзоны позволяют боевикам свободно передвигаться по ним, запастись боеприпасами, а сами они готовы к длительному вооружённому сопротивлению при ограниченном количестве воды и пищи.

Смысл какой жертвовать нашими ребятами? Наши ребята дороже любого из этих нациков. <...> Президент прав. Оставьте их в покое, пусть они там доживают свою жизнь, в этих катакомбах. Я был на «Азовстали» и понимаю, что такое её подземные коммуникации, где ездят электрокары, ездят составы, представляете, о чём я? У нас есть три кольца, перекрывающие все выходы. Всё, на этом закончили, — заявил Гончаров.

Он также отметил, что штурм предприятия не стоит жизни даже «двух-трёх наших ребят», а российская армия при необходимости может сравнять объект с землёй благодаря современным вооружениям, если, конечно, нет задачи сохранить завод на будущее.

Они (украинские националисты. — NEWS.ru) в любом случае или останутся там [или сдадутся], если верить информации, что у них там около 500 трупов. Вы представляете, что такое разложение 500 трупов? Ограниченное количество боеприпасов, воды, пищи. Вот в чём проблема. Смысл какой? Мы им предлагаем: ребята, выходите. Они не выходят, — подчеркнул Гончаров.

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находится почти тысяча мирных жителей. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, передает ТАСС.

По словам Верещук, на территории «Азовстали» находится около тысячи гражданских лиц и 500 раненых украинских военных. Она призвала открыть гуманитарный коридор и вывести через него этих людей, а также обратилась к мировому сообществу с просьбой «сфокусировать усилия» на ситуации вокруг завода.

Заблокированные на "Азовстали" украинские националисты никоим образом не помешают начать налаживать мирную жизнь в Мариуполе, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мариуполь, который стал местом сосредоточения националистических формирований, освобожден. Сегодня министр [обороны РФ Сергей Шойгу] доложил [президенту России Владимиру Путину] о том, что сейчас есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни, возвращению населения в свои дома, чем сейчас и будут заниматься", - сказал представитель Кремля.

"Что касается "Азовстали" - это отдельный объект, где полностью заблокирована оставшаяся группа украинских националистов", - сказал Песков в ответ на уточняющий вопрос он заверил, что нахождение украинских формирований на "Азовстали" "никоим образом" не помешает налаживанию мирной жизни в Мариуполе.

Комментируя еще один вопрос, касающийся вывода украинских военнослужащих, Песков напомнил, что об этом Шойгу ранее в четверг уже доложил Путину.

В целом представитель Кремля заверил журналистов, что российская спецоперация "продолжается по плану".

Возможность сложить оружие

Песков подчеркнул, что украинские военнослужащие в промзоне "Азовстали" имели возможность сложить оружие и выйти по обозначенным коридорам еще до предложения президента Украины Владимира Зеленского об их обмене. Таким образом он прокомментировал слова украинского президента, который в среду заявил, что Киев готов к обмену пленных россиян на своих военных и гражданских в Мариуполе.