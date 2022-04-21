Захарова призвала мировых лидеров убедить сидящих на «Азовстали» сдаться

Мировые лидеры могут помочь убедить всех находящихся на «Азовстали» воспользоваться открытым российскими военными гуманитарным коридором. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ранее заместитель премьер-министра Украины Ирина Верещук призвала мировых лидеров и международное сообщество «сфокусировать свои усилия» и «вытащить» всех находящихся на «Азовстали» в Мариуполе. По ее словам, там укрылись около 1000 гражданских и 500 раненых военных.

Захарова обратила внимание, что гуманитарный коридор с территории «Азовстали» «давно открыт».

«Вооруженные силы России об этом неоднократно заявляли. Мировые лидеры же могут помочь только одним - убедить всех находящихся на «Азовстали» им воспользоваться», - заметила она.