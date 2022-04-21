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24 минуты назад

Экс-депутат Рады попросил у Путина гражданство РФ

Вероника Полынина

Лишенный мандата украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива запросил политическое убежище и гражданство России. Фотографию открытого письма президенту РФ с соответствующей просьбой экс-депутат Рады опубликовал в своем телеграм-канале.

Экс-депутат Рады попросил у Путина гражданство РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прошу разрешить предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином Российской Федерации. Клянусь верно выполнять возложенные на меня обязательства, укреплять государственные границы и защищать Российскую Федерацию как свою Родину», - говорится в письме.

Экс-депутат Рады указал, что против него на Украине заведено несколько уголовных дел, предусматривающих высшую меру наказания, но все они являются политически мотивированными. Он особо подчеркнул, что одно из первых уголовных дел по статье о государственной измене власти Украины завели на него из-за поздравления Владимира Путина с днем рождения.

В письме Кива также выразил мнение, что Украина должна стать неотъемлемой частью России. По его словам, в этом состоит «историческая справедливость» и «истина, к которой мы должны прийти после многочисленных ошибок».

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19 апреля Илья Кива обвинил украинские власти в намерении его убить после неудавшихся «попыток похищения» и требования об экстрадиции из страны. Он заявил также, что считает власти Украины ответственными за «массовое уничтожение украинского народа» и нарушение норм закона и морали.

Политика,Илья Кива,Владимир Путин,
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