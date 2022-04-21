Медведев ответил Киеву на угрозы взорвать Крымский мост

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», - написал Медведев в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы страны ударят по Крымскому мосту, как только появится такая возможность. По его словам, по мосту Россия перебрасывает на полуостров подкрепление для участвующих в спецоперации российских военных.

Заявление Данилова также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал его «ничем иным, как анонсированием возможного террористического акта». При этом он заверил, что вокруг моста и всех подобных стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии специальных служб.