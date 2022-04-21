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21 минуту назад

Володин пообещал вернуть замороженные активы РФ с процентами

Вероника Полынина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал верить в то, что Россия сможет вернуть свои замороженные активы. Об этом он заявил в ходе отчета Банка России о работе за 2021 год, передает ТАСС.

«Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили. Нам надо их возвращать. И задачу так надо ставить. У нас много что забрали. Возвращает сейчас себе страна и эти активы, и территории. И деньги вернем, еще и проценты выплатят. Надо в это верить», - сказал спикер.

Также Володин заявил, что депутаты несут ответственность за принимаемые ЦБ решения, и указал, что хотел бы от парламентариев, чтобы они «сгруппировались, объединились».

«И активы вернем, и накажем тех, кто так поступал», - пообещал председатель Госдумы.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в свою очередь, сообщила, что западные страны заморозили около 300 млрд долларов российских резервов.

Ранее Набиуллина анонсировала, что российские власти подадут судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны и возврата доступа к ним.

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