Володин пообещал вернуть замороженные активы РФ с процентами

«Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили. Нам надо их возвращать. И задачу так надо ставить. У нас много что забрали. Возвращает сейчас себе страна и эти активы, и территории. И деньги вернем, еще и проценты выплатят. Надо в это верить», - сказал спикер.