В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
46 минут назад

Песков сделал заявление о ходе операции на Украине

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине продолжается по плану. Владимиру Путину ежечасно докладывают о ходе боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, мирная жизнь в Мариуполе налаживается и этому не могут помешать блокированные на «Азовстали» украинские боевики.

«Операция продолжается по плану. Мариуполь, который стал местом сосредоточения националистических формирований, освобожден. Сегодня министр (обороны РФ Сергей Шойгу) доложил, что сейчас уже есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни, возвращению населения в свои дома, чем сейчас и будут заниматься», - сказал Песков журналистам.

Он также добавил, что Владимир Путин ежечасно получает доклады от военных о ходе специальной военной операции на Украине. При этом представитель Кремля подчеркнул, что деятельность главы государства не может постоянно осуществляться в публичной плоскости.

"Приказываю отменить": Путин о штурме промзоны "Азовстали"

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь, который стал местом сосредоточения националистических формирований, освобожден. Из города удалось эвакуировать более 142 тыс. граждан, также освобождены все заложники в порту.

Политика,Видео,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители