Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине продолжается по плану. Владимиру Путину ежечасно докладывают о ходе боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, мирная жизнь в Мариуполе налаживается и этому не могут помешать блокированные на «Азовстали» украинские боевики.

«Операция продолжается по плану. Мариуполь, который стал местом сосредоточения националистических формирований, освобожден. Сегодня министр (обороны РФ Сергей Шойгу) доложил, что сейчас уже есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни, возвращению населения в свои дома, чем сейчас и будут заниматься», - сказал Песков журналистам.

Он также добавил, что Владимир Путин ежечасно получает доклады от военных о ходе специальной военной операции на Украине. При этом представитель Кремля подчеркнул, что деятельность главы государства не может постоянно осуществляться в публичной плоскости.