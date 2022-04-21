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23 минуты назад

В Кремле раскрыли планы Путина на Пасху

Вероника Полынина

Президент России Владимир Путин на Пасху традиционно посетит храм. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле раскрыли планы Путина на Пасху
Фото: ТАССТАСС

«Мы ожидаем, что он посетит храм, поскольку он это традиционно делает», - сказал Песков журналистам.

Напомним, что Владимир Путин традиционно посещает храмы на Пасху и Рождество. Как правило, Пасху глава государства встречает в Москве в храме Христа Спасителя, а Рождество за пределами столицы.

В прошлом году во время поздравления православным россиянам Путин отмечал, что Пасха «имеет огромное нравственное значение» и «пробуждает веру, надежду и стремление помогать ближним».

В 2022 году праздник приходится на 24 апреля.

Политика,Дмитрий Песков,Иисус Христос,Владимир Путин,
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