Захарова призвала Джонсона проявить милосердие к украинцам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала британские власти проявить милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие в страну. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти «проявить милосердие» к пленным британцам, захваченным в Мариуполе.

«Призываем британские власти проявить упомянутое Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму. Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны. Хотя "Би-би-си" британцам об этом никогда не расскажет», - написала Захарова.

Она также обратила внимание, что британское правительство отказалось от своих подданных, «ставших жертвами британской пропаганды и отправившихся наемниками на Украину убивать людей».

«Не делайте вид, что волнуетесь. Вас абсолютно не интересует судьба британцев, оказавшихся в беде. Они же с Вами не веселились на вечеринках на Даунинг-стрит, а значит, и Вашего покровительства не дождутся», - отметила представитель МИД РФ.

При этом Захарова подчеркнула, что о британских пленных заботится российская сторона. Их кормят, поят, оказывают необходимое содействие. Как и другим иностранцам, которые сдались или задержаны.