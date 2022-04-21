В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
26 минут назад

Захарова призвала Джонсона проявить милосердие к украинцам

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала британские власти проявить милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие в страну. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова призвала Джонсона проявить милосердие к украинцам
Фото: ТАССТАСС

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти «проявить милосердие» к пленным британцам, захваченным в Мариуполе.

«Призываем британские власти проявить упомянутое Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму. Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны. Хотя "Би-би-си" британцам об этом никогда не расскажет», - написала Захарова.

Она также обратила внимание, что британское правительство отказалось от своих подданных, «ставших жертвами британской пропаганды и отправившихся наемниками на Украину убивать людей».

«Не делайте вид, что волнуетесь. Вас абсолютно не интересует судьба британцев, оказавшихся в беде. Они же с Вами не веселились на вечеринках на Даунинг-стрит, а значит, и Вашего покровительства не дождутся», - отметила представитель МИД РФ.

При этом Захарова подчеркнула, что о британских пленных заботится российская сторона. Их кормят, поят, оказывают необходимое содействие. Как и другим иностранцам, которые сдались или задержаны.

Ранее пленные британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин обратились к Борису Джонсону с просьбой посодействовать в обмене их на украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Пиннер заявил, что если британский премьер правда заботится о согражданах, он окажет давление на президента Украины Владимира Зеленского.

Политика,Эйден Эслин,Шон Пиннер,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Мария Захарова,Виктор Медведчук,МИД России,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители