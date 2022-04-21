Заявление Зеленского вызвало вопросы у Пескова

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видел и не получал российского проекта документа, вызывает вопросы. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что никаких текстов [он] не получал и не видел, что тоже вызывает определенные вопросы, почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста", - сказал Песков.
Россия будет ждать ответа украинских переговорщиков на последнюю версию российского проекта документа.
"Наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам - украинской переговорной делегации, дальше будем ждать ответа", - подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что российская переговорная делегация продолжает работу в том же виде, также привлекаются эксперты для сверки формулировок возможного будущего документа.
20 апреля Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа в рамках переговоров с четкими формулировками и ожидает ответа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь уточнила, что это произошло еще 15 апреля.