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2 минуты назад

Песков прокомментировал слова Зеленского, что он не видел российского проекта документа

ТАСС

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не видел и не получал российского проекта документа, вызывает вопросы. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявление Зеленского вызвало вопросы у Пескова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что никаких текстов [он] не получал и не видел, что тоже вызывает определенные вопросы, почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста", - сказал Песков.

Россия будет ждать ответа украинских переговорщиков на последнюю версию российского проекта документа.

"Наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам - украинской переговорной делегации, дальше будем ждать ответа", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что российская переговорная делегация продолжает работу в том же виде, также привлекаются эксперты для сверки формулировок возможного будущего документа.

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20 апреля Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа в рамках переговоров с четкими формулировками и ожидает ответа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь уточнила, что это произошло еще 15 апреля.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Дмитрий Песков,МИД России,
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