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41 минуту назад

В освобождённых районах Харьковской области могут провести референдум о будущем региона

RT на русском

После стабилизации ситуации в освобождённых от украинских националистов районах Харьковской области могут провести референдум или опрос населения о будущем региона. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу временной гражданской администрации освобождённой территории региона Виталия Ганчева.

В Харьковской области заговорили о проведении референдума
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что в демократическом обществе прежде всего население принимает решение.

«Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения опроса, референдума, а далее будем принимать решение», — сказал Ганчев.

При этом он заявил, что местные жители хотят «жить в какой-то другой для себя Украине, свободной от всего того, что они видели последние восемь лет».

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Ранее военные инженеры Росгвардии обнаружили и обезвредили 50 боеприпасов в Харьковской области.

Также спецназовцы Росгвардии нашли ракету РСЗО и кассетные боеприпасы в Харьковской области.

Политика,Владимир Путин,Росгвардия,
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