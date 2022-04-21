В Харьковской области заговорили о проведении референдума

После стабилизации ситуации в освобождённых от украинских националистов районах Харьковской области могут провести референдум или опрос населения о будущем региона. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу временной гражданской администрации освобождённой территории региона Виталия Ганчева.

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Он отметил, что в демократическом обществе прежде всего население принимает решение.

«Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения опроса, референдума, а далее будем принимать решение», — сказал Ганчев.

При этом он заявил, что местные жители хотят «жить в какой-то другой для себя Украине, свободной от всего того, что они видели последние восемь лет».

Ранее военные инженеры Росгвардии обнаружили и обезвредили 50 боеприпасов в Харьковской области.