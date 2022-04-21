Аксенов: спецоперация на Украине ликвидирует террористическую угрозу для Крыма

Гарантией ликвидации террористических угроз для Крыма станет успешное завершение специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в четверг глава российского региона Сергей Аксенов, комментируя задержание сотрудниками ФСБ подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге.

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"Гарантией полной ликвидации террористических угроз является успешное завершение специальной военной операции и полное уничтожение центров принятия решений на территории сопредельного государства, откуда террористы получают команды", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

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Глава Крыма отметил, что безопасности движения ничего не угрожает и поблагодарил сотрудников ФСБ.

"Наши спецслужбы всегда работают в высшей степени профессионально и эффективно. Но и всем нам нельзя терять бдительность, это тоже важный фактор обеспечения безопасности. Мы понимаем, что имеем дело с законченными подонками, способными на все", - добавил Аксенов.

Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, что вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту, также отметил, что Крым в полной безопасности.

По его словам, после завершения специальной военной операции такой возможности у Украины никогда уже больше не будет, потому что она будет демилитаризирована и денацифицирована.

ФСБ России пресекла в Крыму подготовку теракта на железной дороге сторонником запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство" (ИГ) по указанию главарей крымско-татарского батальона "Крым".

Ранее в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что по адресу проживания задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой 3 кг, два электродетонатора, схему закладки бомбы под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу, флаг и пропагандистские листовки батальона "Крым".