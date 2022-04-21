Президент России Владимир Путин заявил, что штурмовать промзону «Азовстали» в Мариуполе нецелесообразно, и призвал блокировать ее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в «Азовстали» так, чтобы муха не пролетела», - сказал Путин.

Как отмечает ТАСС, президент объяснил отказ от штурма стремлением сохранить жизни российских военных.

21 апреля Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который сообщил, что Мариуполь находится под контролем военных России и ДНР и ЛНР.

Министр рассказал, что сначала в Мариуполе было более восьми тысяч украинских военных и иностранных наемников. Сейчас на территории «Азовстали» блокированы более двух тысяч из них, заявил Шойгу.

По данным Минобороны, из города были эвакуированы более 142 тысяч жителей.