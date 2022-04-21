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19 минут назад

Путин заявил о нецелесообразности штурма "Азовстали" в Мариуполе

Мария Иванова

Президент России Владимир Путин заявил, что штурмовать промзону «Азовстали» в Мариуполе нецелесообразно, и призвал блокировать ее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в «Азовстали» так, чтобы муха не пролетела», - сказал Путин.

Как отмечает ТАСС, президент объяснил отказ от штурма стремлением сохранить жизни российских военных.

21 апреля Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который сообщил, что Мариуполь находится под контролем военных России и ДНР и ЛНР.

Министр рассказал, что сначала в Мариуполе было более восьми тысяч украинских военных и иностранных наемников. Сейчас на территории «Азовстали» блокированы более двух тысяч из них, заявил Шойгу.

Путин назвал причину спецоперации на Украине

По данным Минобороны, из города были эвакуированы более 142 тысяч жителей.

Путин назвал успешными действия российских сил в Мариуполе и поручил представить военных к госнаградам.

Политика,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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