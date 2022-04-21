Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя

Мариуполь взят под контроль российской армией. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом России в Кремле, передает РИА «Новости».

По словам Шойгу, Мариуполь являлся столицей националистического «Азова». Сам город освобожден, но на предприятии «Азовсталь» продолжают находиться «более 2 тысяч боевиков». По его словам, территория завода «надежно заблокирована».

«Более двух тысяч боевиков сейчас блокированы в «Азовстали», 1478 уже сдались», - заявил Шойгу.

Министр также сообщил, что на момент окружения Мариуполя численность подразделений украинских военных в городе составляла более 8 тыс. человек.