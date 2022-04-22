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1 час назад

В Крыму рассказали о паническом страхе Киева

Lenta.ruиещё 4

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил, что киевские власти испытывают панический страх перед интеграцией регионов юга Украины с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

В Крыму рассказали о паническом страхе Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об освобожденных украинских регионах — Херсонской и Запорожской областях. «Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе, бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране, что будут пытаться списать на Россию», — указал постпред региона.

По словам Мурадова, южные регионы Украины формируют свой созидательный путь, ведущий к укреплению цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом. Вице-премьер также выразил мнение, что никакие угрозы представителей киевской власти не смогут противостоять стремлению народов юга Украины и Крыма к единению и строительству стабильной мирной жизни.

Именно панический страх, по мнению Мурадова, заставляет украинских политиков распространять различные фейки о якобы вывозе зерна, голоде и нарушении Женевской конвенции.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобожденные регионы Украины ждет новое будущее, впервые за последние десятилетия они получат шанс на развитие. «Развитие регионов выйдет на новый небывалый уровень благодаря экономической интеграции с Россией», — пообещал парламентарий.

Политика,Крым наш,Михаил Шеремет,Георгий Мурадов,Госдума,
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