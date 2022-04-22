В Крыму рассказали о паническом страхе Киева

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил, что киевские власти испытывают панический страх перед интеграцией регионов юга Украины с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

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Речь идет об освобожденных украинских регионах — Херсонской и Запорожской областях. «Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе, бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране, что будут пытаться списать на Россию», — указал постпред региона.

По словам Мурадова, южные регионы Украины формируют свой созидательный путь, ведущий к укреплению цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом. Вице-премьер также выразил мнение, что никакие угрозы представителей киевской власти не смогут противостоять стремлению народов юга Украины и Крыма к единению и строительству стабильной мирной жизни.

Именно панический страх, по мнению Мурадова, заставляет украинских политиков распространять различные фейки о якобы вывозе зерна, голоде и нарушении Женевской конвенции.