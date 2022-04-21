В Крыму заявили о желании жители юга Украины стать частью РФ

«Ситуация в освобожденных регионах юга Украины стабилизировалась, но людям нужно понимание их дальнейшего статуса. В разговорах они признаются, что боятся возвращения украинских националистов, поэтому просят быстрее решить вопрос о вхождении освобожденных территорий в состав России. Люди говорят, что хотят вернуться в Россию», - заявил Крючков после поездки в Бердянск Запорожской области.