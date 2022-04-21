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33 минуты назад

В Крыму заявили о желании жители юга Украины стать частью РФ

Вероника Полынина

Жители южных регионов Украины заявляют о желании войти в состав Российской Федерации. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, передает РИА «Новости».

В Крыму заявили о желании жители юга Украины стать частью РФ
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о Херсонской области и юге Запорожской области, которые удалось взять под контроль российским войскам. На этих территориях начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания. Население стало использовать при расчетах российские рубли.

«Ситуация в освобожденных регионах юга Украины стабилизировалась, но людям нужно понимание их дальнейшего статуса. В разговорах они признаются, что боятся возвращения украинских националистов, поэтому просят быстрее решить вопрос о вхождении освобожденных территорий в состав России. Люди говорят, что хотят вернуться в Россию», - заявил Крючков после поездки в Бердянск Запорожской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.

Политика,Олег Крючков,Владимир Путин,
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