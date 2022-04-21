Посольство РФ: Санкции США приобретают все более абсурдный характер

Новые антироссийские санкции США приобретают все более абсурдный характер, они свидетельствуют об отчаянии Вашингтона из-за неспособности подчинить Москву своей воле. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.
"Рестрикции против 28 россиян и 33 наших компаний за якобы попытки обойти ранее введенные ограничения, а также включение свыше 600 граждан России в стоп-листы за "подавление независимых СМИ, угрожающую терцелостности Украины деятельность, а также нарушение прав человека" напоминает "сборную солянку" того немногого, что здесь еще могут себе позволить, - отметили в диппредставительстве. - Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле".
"Пора бы уяснить, что нас рестрикциями не запугать. Цели и задачи специальной военной операции на Украине будут в любом случае выполнены, - подчеркнули в посольстве. - Местным правящим кругам стоило бы обратить внимание, что вместо ожидаемых ими потрясений в нашей стране антироссийские меры нанесут ущерб самим США".