Посольство РФ: Санкции США приобретают все более абсурдный характер

"Рестрикции против 28 россиян и 33 наших компаний за якобы попытки обойти ранее введенные ограничения, а также включение свыше 600 граждан России в стоп-листы за "подавление независимых СМИ, угрожающую терцелостности Украины деятельность, а также нарушение прав человека" напоминает "сборную солянку" того немногого, что здесь еще могут себе позволить, - отметили в диппредставительстве. - Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают все более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле".