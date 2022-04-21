Россия назвала пять стран-гарантов для Украины

"Действительно, на этих переговорах, помимо нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, предусматривающего ее демилитаризацию и денацификацию, рассматриваются вопросы предоставления ей гарантий безопасности со стороны ряда стран, - указал дипломат. - Предполагается, что основу института государств-гарантов может составить "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не исключены и другие опции, поэтому точный список еще не определен".