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8 минут назад

МИД РФ: "пятерка" СБ ООН может составить основу государств-гарантов для Украины

ТАССиещё 1

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция) могут составить основу государств - гарантов для Украины, этот вопрос обсуждается на российско-украинских переговорах.

Россия назвала пять стран-гарантов для Украины
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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"Действительно, на этих переговорах, помимо нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, предусматривающего ее демилитаризацию и денацификацию, рассматриваются вопросы предоставления ей гарантий безопасности со стороны ряда стран, - указал дипломат. - Предполагается, что основу института государств-гарантов может составить "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не исключены и другие опции, поэтому точный список еще не определен".

Политика,Алексей Полищук,МИД России,Совбез ООН,
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