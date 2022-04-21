В МИД РФ назвали условие завершения спецоперации

Специальная военная операция России на Украине завершится после устранения угроз НАТО, исходящих из-за освоения альянсом украинской территории. Об этом заявил ТАСС директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО", — пояснил дипломат.
Он также подчеркнул, что спецоперация идет в соответствии с намеченным планом, и "все ее цели будут достигнуты". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны-члены НАТО делают все, чтобы затянуть активную фазу спецоперации на Украине. По ее словам, они увеличивают поставки военной техники, оружия, боеприпасов и подталкивают Киев к "продолжению агрессии против ДНР и ЛНР и новым военным преступлениям неонацистов".
До этого бывший командующий ВДВ России, генерал-полковник Владимир Шаманов выразил мнение, что освобождение Одессы должно стать следующим этапом специальной военной операции на Украине. Также он заявил, что цели первого этапа спецоперации были достигнуты: российские войска смогли подавить украинские силы ПВО и нанести существенный урон военной инфраструктуре Украины, оставив страну без централизованного государственного и военного управления.