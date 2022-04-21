В МИД РФ назвали условие завершения спецоперации

"Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО", — пояснил дипломат.

Он также подчеркнул, что спецоперация идет в соответствии с намеченным планом, и "все ее цели будут достигнуты". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны-члены НАТО делают все, чтобы затянуть активную фазу спецоперации на Украине. По ее словам, они увеличивают поставки военной техники, оружия, боеприпасов и подталкивают Киев к "продолжению агрессии против ДНР и ЛНР и новым военным преступлениям неонацистов".