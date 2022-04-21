Зампостпреда России в ООН заявила о дискриминации косовских сербов

Она указала, что сербы в Косово все еще находятся в ущемленном положении. По ее словам, количество нападений на сербов и объекты их собственности в 2021 году увеличилось в два раза, если сравнивать с 2020 годом. Евстигнеева отметила, что в этом году также наблюдается резкий скачок нападений — с января по март 2022 года имели место уже 35 инцидентов.