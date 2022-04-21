Зампостпреда России в ООН заявила о дискриминации косовских сербов

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что этнически «вычищенный» Косово только для албанцев — неприемлемая перспектива для России. Об этом сообщает РИА Новости.
Она указала, что сербы в Косово все еще находятся в ущемленном положении. По ее словам, количество нападений на сербов и объекты их собственности в 2021 году увеличилось в два раза, если сравнивать с 2020 годом. Евстигнеева отметила, что в этом году также наблюдается резкий скачок нападений — с января по март 2022 года имели место уже 35 инцидентов.
«Напомню, что за время с 1999 года сербов в южных районах Косово практически не осталось», — подчеркнула она.
Дипломат пояснила, что сербов постепенно «выдавливают» из республики, стремятся «стереть» их культурно-религиозную идентичность. По ее словам, монастыри и православные храмы, в том числе включенные в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, постоянно находятся под угрозой.
«Один из них – обитель Высокие Дечаны — с 2016 года не может вернуть прилегающие земельные угодья, несмотря на решение так называемого конституционного суда Косово в свою пользу», — сообщила Евстигнеева.
Она добавила, что помимо сербов в Косово идет притеснение и других народов. Дипломат уверена, что из республики хотят вытеснить все национальные меньшинства.