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35 минут назад

Дума одобрила запрет раскрывать банковскую тайну иностранцам

Lenta.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий банкам раскрывать компетентным ведомствам других стран сведения, относящиеся к банковской тайне. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты.

Дума одобрила запрет раскрывать банковскую тайну иностранцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К неподлежащим разглашению сведениям относятся данные о клиентах, их представителях, совершаемых ими операциях, бенефициарных собственниках и выгодоприобретателях. Исключением станут только запросы, соответствующие законодательству и нормативным актам России. Банки должны будут в течение трех дней уведомлять о получении таких запросов от иностранных ведомств Росфинмониториг и Центральный банк.

Законопроект будет отправлен в Совет Федерации, а затем — на одобрение президенту. Законопроект вносит изменения в федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Этот закон дает право правительству и президенту предпринимать меры для противодействия западным санкциям. В список недружественных России стран входят США, государства ЕС, Украина, Черногория, Лихтенштейн и другие.

После начала Россией военных действий на территории Украины ряд стран ввели санкции, в числе которых — заморозка зарубежных активов российских миллиардеров. Также в начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT семь российских банков, а в апреле полностью заморозил активы четырех организаций их списка.

Политика,Банк России,Совет Федерации,Госдума,ЕС,
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