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48 минут назад

Силуанов предупредил G20 о последствиях санкций против России

Lenta.ruиещё 1

Министр финансов России Антон Силуанов поучаствовал во встрече глав центробанков и министров финансов стран G20 в дистанционном формате. На заседании он предупредил о новых трудностях для мировой экономики, которые возникли из-за антироссийских санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Силуанов предупредил G20 о последствиях санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На заседании стран «Большой двадцатки» в Вашингтоне, которое состоялось «на полях» весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, Силуанов заявил, что ситуация в мировой экономике «значительно ухудшилась». По его мнению, излишне мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика, которую проводят развитые страны в последнее время, создала инфляционное давление.

Глава Минфина России предупредил G20 о последствиях санкций против России и заявил, что они не только усилили инфляционное давление, но и сформировали новые риски в экономике». Он также высказался о последствиях подорожания энергоносителей.

«Рост цен на энергоносители и продукцию сельского хозяйства ударит, главным образом, по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, некоторым из которых грозят не только экономические проблемы, но и тяжелые социальные последствия», — предупредил он.

В рамках своего выступления Силуанов также призвал G20 отказаться от политизации диалога с Россией. Он напомнил, что «Большая двадцатка» всегда являлась экономическим форматом.

Политика,Антон Силуанов,Минфин России,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,
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