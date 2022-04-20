Захарова о Молдавии: «Это же настоящее предательство»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предательством запрет георгиевской ленты в Молдавии, передает ТАСС.

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«Я понимаю, что на Молдавию тоже давят, но есть вещи, которые нельзя предавать. Это же настоящее предательство», - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, подобные решения вызывают глубокую озабоченность и возмущение. Слова президента республики Майи Санду о георгиевской ленте Захарова назвала недопустимыми.

«Я хотела бы напомнить госпоже Санду, что георгиевская лента - это символ воинской славы, отваги, общей для всех народов Советского Союза», - сказала дипломат.

По словам представителя МИД, такие символы, как георгиевская лента, живут «вне рамок конъюнктуры тех, кто за копейку мать родную продаст, не говоря уже о стране и народе».

Также Захарова подчеркнула, что подобные законодательные инициативы противоречат «заявлениям молдавского руководства о приверженности нейтральному статусу республики в его международно-правовом понимании и соблюдении прав и интересов всех жителей, а также прагматичному и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией».