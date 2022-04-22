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28 минут назад

Посол РФ прокомментировал сообщения о рекрутинге эфиопов для спецоперации

ТАССиещё 3

Информация о том, что Россия якобы занимается рекрутингом граждан Эфиопии для их участия в специальной военной операции на Украине и готова платить им, не соответствует действительности.

Посол РФ прокомментировал сообщения о рекрутинге эфиопов для спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Посольство РФ в Эфиопии уже выпустило опровергающее заявление по этому вопросу. Об этом заявил в пятницу посол России в этой стране Евгений Терехин в эфире телеканала "Россия-24".

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Посол РФ указал, что с самого начала спецоперации российское диппредставительство ежедневно получало в соцсетях и по почте сообщения с выражением солидарности, поддержки действий России на Украине. По словам Терехина, в посольство обращались люди, которые "выражали готовность не только словом, но и делом, с оружием в руках, оказать поддержку РФ в проводимой операции".

Как отметил дипломат, поток желающих постепенно нарастал, а с прошлой недели принял буквально лавинообразный характер, ежедневно стали обращаться более 500 человек.

"Очевидно, такому нарастанию желающих в немалой степени способствовали слухи, которые распространялись прежде всего в социальных сетях, о том, что Россия готова платить поступившим на воинскую службу эфиопам, - продолжил посол. - Сначала говорили о $2 тыс., потом сумма выросла до $5 тыс. Нужно понимать, что посольство как дипломатическая миссия не имеет ни права, ни возможности заниматься рекрутингом в армию граждан другой страны. Это не предусмотрено ни нашим законодательством, ни законодательством страны пребывания, ни Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

Дипломат обратил внимание, что посольство выпустило заявление, в котором дало разъяснения по этой ситуации и выразило признательность всем гражданам Эфиопии, которые были готовы встать на сторону России.

Терехин также отметил, что Россию и Эфиопию связывает давние дружеские отношения.

"Эфиопы никогда не забывали, что мы их поддерживали в борьбе с колонистами еще в конце 19 века, именно тогда была наша дипмиссия здесь учреждена, - указал посол. - После этого наша страна неоднократно поддерживала Эфиопию в самые трудные моменты ее истории. Все это является основой для поистине теплых, братских чувств, которые многие простые эфиопы, представители руководства страны испытывают по отношению к России".

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