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20 минут назад

Захарова назвала предательством запрет георгиевской ленточки в Молдавии

RT на русском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предательством запрет георгиевской ленточки в Молдавии.

Захарова обвинила Молдавию в предательстве
Фото: ТАССТАСС

«Я понимаю, что на Молдавию тоже давят, но есть вещи, которые нельзя предавать. Это же настоящее предательство... Подобные решения вызывают, мягко скажем, глубокую озабоченность, возмущение они вызывают», — сказала она.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту, ранее одобренный парламентом.

МИД Молдавии прокомментировал запрет на ношение георгиевской ленточки

Полиция Молдавии предупредила, что будет наказывать всех граждан, которые будут носить георгиевскую ленточку как в День Победы, так и в любое другое время.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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