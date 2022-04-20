Захарова обвинила Молдавию в предательстве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предательством запрет георгиевской ленточки в Молдавии.
«Я понимаю, что на Молдавию тоже давят, но есть вещи, которые нельзя предавать. Это же настоящее предательство... Подобные решения вызывают, мягко скажем, глубокую озабоченность, возмущение они вызывают», — сказала она.
19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту, ранее одобренный парламентом.
Полиция Молдавии предупредила, что будет наказывать всех граждан, которые будут носить георгиевскую ленточку как в День Победы, так и в любое другое время.