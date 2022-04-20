Кадыров заявил об освобождении Рубежного

"Как мы и ожидали, город Рубежное Луганской Народной Республики перешел под окончательный контроль российских войск", - написал он в своем Telegram-канале.

В освобождении Рубежного, по его словам, принимали участие российские войска и подразделения Народной милиции ЛНР, а также бойцы Учебно-тренировочного центра СОБР "Ахмат". Чеченские силовики "крепко обосновались в городе и уже приступили к круглосуточной охране его жителей", добавил Кадыров.