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11 минут назад

МИД допустил ответную блокировку счетов посольств

Никита Бородкин

Москва допускает блокировку счетов посольств тех стран, которые предпринимают подобные меры в отношении российских дипломатических представительств. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

МИД допустил ответную блокировку счетов посольств
Фото: ТАССТАСС

«Блокируются счета наших посольств, проблемы возникают в разных странах. Соответственно, если не будет у наших посольств возможности открывать счета и оплачивать свои, в том числе коммунальные, расходы, то здесь будут соответствующие меры», — сказал заместитель министра.

Иванов подчеркнул, что сейчас профильные подразделения министерства работают с Центробанком и Минфином над возможным выходом из ситуации, а также ответными мерами на блокировки счетов.

«Здесь, наверное, должен работать принцип взаимности», — добавил он.

Напомним, что на фоне российской спецоперации на Украине западные страны ввели в отношении РФ различные односторонние санкции. Меры коснулись и сотрудников российских дипломатических ведомств — страны Запада начали объявлять их персонами нон-грата и высылать из страны, а счета посольств подверглись блокировкам.

Политика,Евгений Иванов,МИД России,Банк России,
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