МИД допустил ответную блокировку счетов посольств

Москва допускает блокировку счетов посольств тех стран, которые предпринимают подобные меры в отношении российских дипломатических представительств. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.
«Блокируются счета наших посольств, проблемы возникают в разных странах. Соответственно, если не будет у наших посольств возможности открывать счета и оплачивать свои, в том числе коммунальные, расходы, то здесь будут соответствующие меры», — сказал заместитель министра.
Иванов подчеркнул, что сейчас профильные подразделения министерства работают с Центробанком и Минфином над возможным выходом из ситуации, а также ответными мерами на блокировки счетов.
«Здесь, наверное, должен работать принцип взаимности», — добавил он.
Напомним, что на фоне российской спецоперации на Украине западные страны ввели в отношении РФ различные односторонние санкции. Меры коснулись и сотрудников российских дипломатических ведомств — страны Запада начали объявлять их персонами нон-грата и высылать из страны, а счета посольств подверглись блокировкам.