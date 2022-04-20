Захарова: США передали Украине Ми-17 российского производства

США в рамках нового пакета военной помощи передали Украине вертолеты российского производства Ми-17, которые приобретались для армии Афганистана. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает «Интерфакс».
По словам дипломата, эти вертолеты, как и другое поставляемое Украине вооружение, будет использоваться для обстрелов территории России.
«13 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи на 800 млн долларов, практически миллиард. Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а возможно и территория России, как заявляли некоторые деятели на Украине», - сказала Захарова.
Ранее Пентагон сообщал, что в одобренный 13 апреля пакет военной помощи войдут 11 вертолетов, 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц, 300 дронов-камикадзе Switchblade и 500 противотанковых ракет Javelin. Вашингтон планирует передать вооружение в течение месяца.
The Wall Street Journal писала, что администрация Байдена также поделится с Киевом разведданными, которые помогут украинской армии противостоять российским военным частям, дислоцированным на Донбассе и в Крыму.