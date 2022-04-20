Захарова: США передали Украине Ми-17 российского производства

«13 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи на 800 млн долларов, практически миллиард. Киеву будут переданы десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортеров, а также вертолеты Ми-17 российского производства, из которых потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а возможно и территория России, как заявляли некоторые деятели на Украине», - сказала Захарова.