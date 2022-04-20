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48 минут назад

Володин прокомментировал отъезд ряда чиновников из РФ

Никита Бородкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ироничной форме ответил депутату от КПРФ Николаю Коломейцеву на критику чиновников, которые уехали из страны. Как сообщает РИА Новости, парламентарий отметил, что их могли отправить туда специально.

В ходе пленарного заседания Коломейцев высказался о чиновниках, которые уехали из России.

«Вчера стало известно о еще двух беглецах — бывший вице-премьер по ВПК, и полпред в северо-западном округе тоже замечен на Майорке», — заявил он.

Володин поблагодарил депутата за внимательность и добавил, что чиновников могли отправить за границу специально.

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«Правильное делаете, что мониторите, отслеживаете, кто, где находится, но давайте эту работу координировать с нашими службами. Может, они специально направлены туда. И задачи могут быть разные», — отметил Володин.

Политики отреагировали на шутку Володина смехом и аплодисментами.

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