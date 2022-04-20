Путин посоветовал россиянам ехать на Камчатку

Президент России Владимир Путин посоветовал всем, кто не был на Камчатке, обязательно туда съездить. Об этом рассказало РИА Новости.

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О Камчатке Путин говорил на заседании наблюдательного совета некоммерческой организации «Россия - страна возможностей».

«Действительно, очень красивое место. Всем рекомендую, кто не был, обязательно туда съездить. Она впечатляет, в нее немудрено влюбиться», - сказал он.

«Комсомольская правда» ранее рассказала, что в России набирают популярность походы в тайгу по примеру Владимира Путина.

Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели несколько дней в тайге в начале сентября прошлого года. Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента и министра, но где именно побывали Путин и Шойгу, в администрации раскрывать не стали.

«КП» отмечает, что одно из самых популярных предположений о месте отдыха Путина - Тыва. Президент ранее бывал в Саяно-Шушенском заповеднике, на высокогорном озере Ак-Аттыг-Холь и реке Урбун.