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1 час назад

Путин посоветовал россиянам ехать на Камчатку

Мария Иванова

Президент России Владимир Путин посоветовал всем, кто не был на Камчатке, обязательно туда съездить. Об этом рассказало РИА Новости.

Путин посоветовал россиянам ехать на Камчатку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О Камчатке Путин говорил на заседании наблюдательного совета некоммерческой организации «Россия - страна возможностей».

«Действительно, очень красивое место. Всем рекомендую, кто не был, обязательно туда съездить. Она впечатляет, в нее немудрено влюбиться», - сказал он.

«Комсомольская правда» ранее рассказала, что в России набирают популярность походы в тайгу по примеру Владимира Путина.

Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели несколько дней в тайге в начале сентября прошлого года. Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента и министра, но где именно побывали Путин и Шойгу, в администрации раскрывать не стали.

«КП» отмечает, что одно из самых популярных предположений о месте отдыха Путина - Тыва. Президент ранее бывал в Саяно-Шушенском заповеднике, на высокогорном озере Ак-Аттыг-Холь и реке Урбун.

Одним из самых бюджетных предложений для туристов, которые хотят отдых «в стиле Путина», газета назвала десятидневный поход-сплав по Оке Саянской с рыбалкой (стоимость - от 23 тысяч рублей с человека).

Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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